Ein 34 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einem Unfall nahe Offenbach in der Südpfalz schwer verletzt worden. Laut vorläufigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße gegen 22.20 Uhr auf der L509 in Höhe des Stadions wohl wegen „deutlich überhöhter“ Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Er habe die Leitplanke touchiert, sei auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen, in dem zwei Menschen saßen.

Bei dem Unfall habe der 34-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten, so die Polizei weiter. Er sei von der Feuerwehr aus dem Wrack seines Autos befreit und ins Krankenhaus gebracht worden. Man habe ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Die beiden Personen im anderen Auto seien leicht verletzt worden.

Die L509 war bis 1 Uhr am nächsten Morgen voll gesperrt; den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.