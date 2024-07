[aktualisiert, 22.45 Uhr] Auf der A61 ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Zwischen Hockenheim und dem Dreieck Hockenheim sei ein 23-Jähriger in Fahrtrichtung Dreieck Hockenheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Abschleppfahrzeug kollidiert, das zu einer Lkw-Panne gerufen worden sei. Der 26-jährige Lkw-Fahrer und der 33-jährige Fahrer des Abschleppdienstes seien zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in ihren Fahrzeugen gewesen, wurden laut Polizei jedoch vom 23-Jährigen erfasst.

Der 26-Jährige habe schwere, der 33-Jährige lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Der 23-Jährige sei leicht verletzt worden. Die schwer- und lebensgefährlich Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, berichtet die Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Zwischenzeitlich war die A61 in Fahrtrichtung Dreieck Hockenheim gesperrt. Die Sperrung ist nach Polizeiangaben seit 21.45 Uhr aufgehoben.