Bei einer Messerstecherei in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es aus noch unbekannten Gründen vor dem Gelände einer Tankstelle zum Streit zwischen zwei Männern. In Folge der Auseinandersetzung erlitt einer der beiden Verletzungen durch mehrere Messerstiche. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Zu Details und Hintergründen wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.