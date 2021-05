Während eines Streits soll eine Frau von ihrem Lebenspartner in die Nase gebissen und in den Rücken getreten worden sein. Die Frau fiel Passanten am Freitagnachmittag auf, weil sie blutend durch die Falkenstraße in Ludwigshafen gelaufen war. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Dem Mann wurde laut Polizei der Kontakt zu der Frau für die nächsten zehn Tage untersagt. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.