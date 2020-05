Weil sie in einem fahrenden Auto eine Schlägerei begonnen haben, haben zwei Männer in St. Ingbert einen Unfall gebaut, bei dem beide verletzt wurden. Laut Polizei waren der 46-Jährige und der 51-Jährige in einem VW Touran auf der L244 von St. Ingbert nach Sulzbach unterwegs, als der jüngere – der Beifahrer – den Fahrer zu provozieren und zu bedrohen begann.

Hintergrund sei wohl ein seit Längerem schwelender Konflikt zwischen den beiden, so die Polizei. Nachdem sie zunächst nur mit Worten gestritten hätten, habe der Beifahrer dem Fahrer schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen; der Fahrer habe eine Notbremsung vollzogen. Daraufhin habe der Jüngere dem Älteren an den Kopf getreten. Der Fahrer habe sich dann unter anderem mit einem Griff in den Genitalbereich gerächt. Das Auto sei währenddessen in die Böschung gerollt und sei dabei leicht beschädigt worden.

Die beiden Männer erwartet jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, den Jüngeren außerdem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die beiden wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.