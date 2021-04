Ein 42-jähriger Mann in Kraichtal-Münzesheim bei Karlsruhe hat am Samstagnachmittag zwei Kinder mit einem Gewehr bedroht, weil er sich offenbar von ihnen gestört fühlte. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kinder im Alter von neun und zehn Jahren spielten um etwa 16 Uhr auf einem Spielplatz in der Nähe des Falkenwegs, als der Mann sie aufforderte zu gehen. Die Kinder blieben weiter auf dem Spielplatz. Kurze Zeit später kam der Mann mit einem Druckgewehr zurück und zielte auf die Kinder. Verängstigt rannten diese weg und suchten Hilfe bei einem Erwachsenen, der die Polizei alarmierte. Der 42-Jährige händigte den Beamten daraufhin das Gewehr aus. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.