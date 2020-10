In der Ludwigshafener Bahnhofsstraße sind am Donnerstag morgen um 5 Uhr mehrere Gaststättenbesucher von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Laut Polizei forderte der Mann von den Gästen 20 Euro. Als sie ihm das Geld nicht geben wollten, wurde er aggressiv, nahm ein Messer und fordert erneut das Geld. Der Täter erbeutete zwar nichts, konnte aber vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Der Täter soll circa 25 Jahre alt sein und schwarz bekleidet gewesen sein. Der Täter wurde von einem anderen Mann, der weiß bekleidet gewesen sein soll, begleitet. Hinweise sollen der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Nummer 0621 9632122 oder per E-Mail gemeldet werden.