Ein 51-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen von einem 34-jährigen Mann in St. Ingbert mit einer Schusswaffe bedroht worden. Laut Polizei wollte der 51-Jährige aus seinem Auto aussteigen, als ihn ein 34-jähriger Mann ansprach. Der Geschädigte reagierte nicht auf die Ansprache des Mannes und stieg wieder in sein Auto. Daraufhin ging der 34-Jährige einige Meter weiter, zog eine Pistole und hielt sie in die Richtung des 51-Jährigen. Der Geschädigte duckte sich reflexartig in seinem Auto ab, woraufhin der Täter mit der Pistole in die Luft zielte und flüchtete. Dem 51-jährigen Mann gelang es, in ein angrenzendes Gebäude zu flüchten.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 34-jährige Beschuldigte festgestellt und durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Die Tatwaffe konnte ebenfalls sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bezüglich der vermeintlichen Schusswaffe stellte sich später heraus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Dem 34-Jährigen, der bei der örtlichen Polizei nicht unbekannt ist, drohen jetzt mehrere Strafanzeigen.