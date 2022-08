In Wadgassen im Saarland hat ein 22-jähriger Mann am Samstag seine Ex-Partnerin bedrängt und und konnte erst durch Eingreifen der Polizei von ihr abgebracht werden. Wie die Beamten mitteilten, trug sich der Vorfall auf dem Parkplatz des Outlet-Centers in Wadgassen zu. Dort habe der Mann seine 18-jährige Ex-Parterin gegen ihre Willen daran gehindert, aus ihrem Auto auszusteigen. Auch die Polizisten vor Ort konnten den 22-Jährigen nicht beschwichtigen, von der Frau abzulassen. Während die Beamten den Mann aus dem Auto beförderten, schlug und trat er nach den Polizisten, weswegen ihm Fesseln angelegt werden mussten. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Der 22-jährige Täter wurde zunächst in eine Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Saarlouis eingeliefert und kam anschließend aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls in eine Arrestanstalt.