Am Freitagmorgen ist einem Mann aus Dillingen (Saarland) in die Beine geschossen worden. Der 38-Jährige war zum Tatzeitpunkt bei einem Bekannten in Piesbach zu Besuch. Der Kriminaldienst Saarlouis hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter. Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, auf der Terrasse des Bekannten durch einen ihm unbekannten Mann von hinten angeschossen worden zu sein. Das Opfer wird behandelt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Polizei und Spezialeinheiten fahndeten im Umkreis des Tatorts in Nalbach, Piesbach und Litermont nach dem flüchtigen Schützen.