Der 35-jährige Timur Johannes Baspinar aus Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) wird seit dem 12. Juli vermisst. Wie die Polizei mitteilte, sei der Vermisste möglicherweise verwirrt und desorientiert. Der Mann ist 1,82 Meter groß, von schlanker Statur, hat kurze braune Haare, braune Augen und einen Dreitagebart.

Die Polizeiinspektion Homburg nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes entgegen, per Telefon unter 06841-1060 oder per Mail an pi-homburg@polizei.slpol.de