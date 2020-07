[Aktualisiert 13.09 Uhr] Am Bahnhof von Waghäusel im Kreis Karlsruhe ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Mann von einem Unbekannten vor einen einfahrenden Zug gestoßen und dabei schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Das Opfer habe noch versucht, auf den Bahnsteig zurück zu klettern, sei aber daran gehindert und von dem Zug erfasst worden. Der Mann sei von Ersthelfern versorgt und von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Die Identität des Opfers war am Abend zunächst noch unklar. Am Mittwochmittag teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Verletzten um einen 54-Jährigen aus Karlsruhe handelte. Er erlitt mehrere Knochenbrüche sowie eine tiefe Fleischwunde. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht.

Zunächst habe es an dem Bahnsteig laut Zeugenaussagen Streit zwischen den beiden Männern gegeben, dann sei das Opfer ins Gleisbett gestoßen worden, so die Polizei. Die Identität des Täters war auch am Mittwochmittag noch unklar. Der Täter sei mit seinem Begleiter vom Bahnhofsgelände in Richtung Waghäusel-Eremitage gelaufen. 20 Streifenwagen und zwei Hubschrauber hätten erfolglos nach dem Mann gesucht.

Zeugen gesucht

Den Täter beschrieben Zeugen gegenüber der Polizei als etwa 1,85 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, mit kurzen Haaren und „orientalischem Aussehen“, wobei die Polizei offen lässt, was damit genau gemeint sein soll. Er sei komplett in Schwarz oder Dunkelblau gekleidet gewesen, laut Polizei wohl mit einem Jogginganzug der Marke Nike. Darüber hinaus trug er einen Mund-Nasen-Schutz.

Der Begleiter des Tatverdächtigen ist Zeugenangaben zufolge etwa gleichen Alters, etwa 1,80 Meter groß, mit kurzem Haar und ebenfalls „von orientalischer Erscheinung“. Er war laut Polizei mit einem dunklen Trainingsanzug und möglicherweise weißen Schuhen bekleidet.

Die Bahnstrecke musste für längere Zeit gesperrt werden, was Auswirkungen auf den gesamten Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und Mannheim hatte. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Kriminalkommissariat Bruchsal ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bitten um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen und zu den beiden beschriebenen Männern. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0721 666-5555 entgegen.