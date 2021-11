Ein 43-Jähriger ist am Donnerstagabend in Mannheim-Neckarau von einem Regionalzug erfasst worden, weil er unerlaubterweise die Gleise überquert hat. Wie die Polizei mitteilt, lief er gegen 20.30 Uhr an einer freien Strecke über die Gleise. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung erfasste ihn ein Regionalexpress. Der Mann flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Er wurde später in einem anliegenden Wohnungsgebiet schwer verletzt gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird ermittelt. Die Bahnstrecke war für eine Stunde gesperrt.