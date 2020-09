Der Offensivspieler Manfred Starke (29) verlässt den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und wechselt zum Lauterer Ligakonkurrenten FSV Zwickau. Das teilte der FCK am Montag mit.

Starke schloss sich nach seiner Zeit bei Carl Zeiss Jena im vergangenen Sommer den Lauterern an und spielte unter anderem in 29 Drittligapartien und zwei DFB-Pokal-Begegnungen für die Roten Teufel. Vor der Station in Jena hatte der namibische Nationalspieler auch für den FC Hansa Rostock gespielt.

Unabhängig von Starkes Abgang ist der FCK weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive.