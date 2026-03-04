Anlässlich der Mandelmeile an den Wochenenden 7. und 8. März sowie 14. und 15. März in Edenkoben sind zusätzliche Busse im Einsatz. Einer Mitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße zufolge verkehren diese zwischen dem Bahnhof Edenkoben und der Haltestelle „Abzweigung Ludwigshöhe“. Die Kosten für das Zusatzangebot tragen die Kreisverwaltung und die Edenkobener Winzer (GbR) als Veranstalter der Mandelmeile je zur Hälfte. Zusätzlich zu den regulären Fahrten verkehrt die Linie 500 laut Mitteilung an den Mandelmeile-Samstagen und -Sonntagen zwischen 10.51 und 18.51 Uhr ab dem Bahnhof Edenkoben im 30-Minuten-Takt bis zur Haltestelle „Abzweigung Ludwigshöhe“ und anschließend wieder zurück. Wer mit dem Auto nach Edenkoben kommt und dann auf den Bus umsteigen möchte, findet Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, etwa an der Haltestelle Realschule. Neben den zusätzlichen Bussen können Besucher auch die VRN-Flexline SÜW nutzen. Der Shuttleservice auf Abruf ist bis 24 Uhr unterwegs und über die App VRN-Flexline buchbar.