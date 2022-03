Auch bei der etwas abgespeckten Version der Mandelmeile in Edenkoben am kommenden Wochenende wird die Villastraße gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Es war ursprünglich darüber überlegt worden, die Fahrbahn, die vom Edenkobener Stadtrand zur Villa Ludwigshöhe und anderen touristischen Zielen führt, im Gegensatz zu den vergangenen beiden Wochenenden offen zu halten. Doch auch wegen des gut gemeldeten Wetters sind wieder mit zahlreichen Besuchern gerechnet, die entlang der Villastraße entlangschlendern dürften, weshalb diese Änderung am Donnerstagmorgen angekündigt wurde. Gesperrt ist der Abschnitt zwischen den Tennisplätzen und dem Fritz-Claus-Weg, und zwar von Samstagmorgen 6 Uhr bis Sonntagabend, voraussichtlich 21 Uhr. Im Gegensatz vorangehenden Wochenenden wird die Bewirtung der Besucher der Mandelmeile sich auf den Kelterplatz konzentrieren.