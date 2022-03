Wochenend’ und Sonnenschein: Das prächtige Frühlingswetter wird am Samstag und Sonntag wieder Tausende Ausflügler an die Weinstraße locken. Wie sich die Ordnungsämter in Maikammer, Edenkoben und Bad Bergzabern auf den Ansturm einstellen, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.