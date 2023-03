Nicht nur in Gimmeldingen können in den kommenden Wochen die Mandelblüten bewundert werden, sondern auch in der Südpfalz. In Edenkoben verwandelt sich dabei die Villastraße in eine Mandelmeile. Die Veranstaltung, die von den teilnehmenden Winzern inzwischen seit mehr als zehn Jahren organisiert wird, ist dieses Mal an zwei Wochenenden, und zwar am kommenden sowie am übernächsten, sprich am 18. und 19. sowie 25. und 26. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Rechts und links entlang der zur Villa Ludwigshöhe führenden Villastraße werden die Edenkobener Winzer sowie Caterer zum Verweilen einladen. Eingerichtet werden zehn Stationen. Parkplätze befinden sich kurz vor der Villastraße sowie in der Innenstadt und nach Angaben des zuständigen Beigeordneten Marco Heymanns teilweise auch auf angrenzenden Wirtschaftswegen. Für Notfälle stehe das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bereit. Für Besucher werden vier Toiletten aufgestellt, eine fünfte, barrierefreie WC-Anlage kann auf der benachbarten Alla-Hopp-Anlage benutzt werden. Wie in den Vorjahren wird die Villastraße ab Samstagmorgen bis Sonntagabend gesperrt sein. Heißt für Ausflügler, die beispielsweise in Richtung Sesselbahn beziehungsweise Villa Ludwigshöhe möchten, dass sie eine ausgeschilderte Umleitung über die Klosterstraße nehmen müssen.