Dass die rund 2500 Mandelbäume in und um Gimmeldingen mit den milden Temperaturen der vergangenen Tage bereits Knospen ausgebildet haben, ist ein klares Zeichen: „Der Winter ist vorbei, der Frühling kommt“, sagte Andrea Doll, Geschäftsführerin der Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH (TKS) am Freitag, dem internationalen Tag der Mandel. Sie verriet erste Infos zum 90. Mandelblütenfest und den weiteren Veranstaltungen rund um die Mandelwochen. Wie Giesbert Karnebogen vom TKS-Presseservice erläuterte, fand das Fest 1934 noch Mitte April statt. Mittlerweile blühen die Bäume zumeist schon in der zweiten Märzhälfte. Es dauert also wohl nicht mehr lange, bis der Festtermin verkündet wird. Wie im vergangenen Jahr wird an zwei Wochenenden gefeiert. Das Konzept habe sich bewährt, sagte Doll. „Wir wollen den Ortsteil nicht überlasten.“ Stattdessen soll das touristische Potenzial der Mandelblüte auch über das Fest hinaus voll ausgeschöpft werden: mit Gästeführungen ab 24. Februar, mit der Krönung der Mandelblütenkönigin einen Tag darauf, mit dem Erlebnissonntag am 24. März und natürlich jeder Menge Mandelprodukte. Neu in diesem Jahr: der Fotopoint, ein verzierter Holzrahmen, der zu Erinnerungsfotos an der Mandelmeile einladen soll.