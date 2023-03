Tourismusverantwortliche entlang der Weinstraße haben seit einigen Jahren die Mandelblüte für sich entdeckt. Tatsächlich besuchen viele Gäste die Region im Frühjahr wegen der rosa und weiß blühenden Bäume. Doch was bedeutet das Blühen der Mandelbäume für Hotels, Weingüter und Ferienwohnungen?

Da sind sich Jens Rechenbach, Direktor des Kurpark Hotels in Bad Dürkheim, und Barbara Reibold-Niederauer vom Wein- und Feriengut „Altes Landhaus“ in Freinsheim einig: Es sei das Zeichen des beginnenden Frühlings in der Pfalz, der Auftakt für touristische Buchungen, oder kurz: der Saisonstart. Rechenbach zufolge kommen viele Leute als Tagesgäste nach Bad Dürkheim und Umgebung, um die Blüten zu bestaunen.

Marcus Brill, Leiter des Fachbereichs Wirtschaft und Tourismus der Stadt Bad Dürkheim, kann das in unserem ausführlichen Bericht bestätigen.