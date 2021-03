Keine Spaziergänge unter den Mandelblüten in Gimmeldingen: Die Stadt Neustadt will aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr einen Massentourismus zur Mandelblüte wie 2020 verhindern und hat deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese untersagt „das Betreten und den Aufenthalt an stark frequentierten Orten in und um die Gemarkung Gimmeldingen zu tagestouristischen Zwecken“. Betroffen sind alle potenziellen Besucher, die keinen Wohnsitz in Neustadt haben oder sich dort aus triftigen Gründen aufhalten. Das Verbot gilt ab dem kommenden Freitag, 5. März, für die kommenden Freitage (11 bis 17 Uhr) und Wochenenden inklusive der Osterfeiertage (9 bis 17 Uhr). Die Polizei sowie die Feuerwehr und das Ordnungsamt der Stadt Neustadt sind im Einsatz. Es gibt einen „Fünf-Stufen-Plan“, der je nach der Stärke des Besucherstroms Anwendung finden soll. „Wir vertrauen auf die Vernunft der Bevölkerung“, erklärte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel in einer Videokonferenz mit den beteiligten Institutionen. Die Stadt behalte sich vor, die Allgemeinverfügung je nach Verlauf der Mandelblüte zu verlängern. Das traditionelle Mandelblütenfest in Gimmeldingen hatte die Stadt bereits vor einigen Wochen abgesagt.