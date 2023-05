Manchester City ist in das Finale der Champions League gestürmt. Die Mannschaft um den deutschen Kapitän Ilkay Gündogan fertigte am Mittwochabend vor heimischer Kulisse im Halbfinal-Rückspiel den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid mit 4:0 (2:0) ab. Bernardo Silva brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in der 23. und 37. Minute in Führung. Tor Nummer drei war laut Angaben der UEFA ein Treffer von Manuel Akanji (76.), obwohl Reals Éder Militão den Ball entscheidend ins eigene Tor gelenkt hatte. Den Schlusspunkt setzte Julián Álvarez (90.+1).

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist der Titelverteidiger damit ausgeschieden. Manchester spielt dagegen am 10. Juni in Istanbul gegen Inter Mailand um den Titel in der europäischen Fußball-Königsklasse.