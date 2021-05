Malu Dreyer (SPD) ist am Dienstag im Mainzer Landtag für eine dritte Amtszeit zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz gewählt worden. Für die 60-Jährige, die in Neustadt geboren ist und in Trier lebt, votierten 55 der 101 Abgeordneten. Die von SPD, Grünen und FDP geschmiedete Ampelkoalition verfügt über so viele Sitze.

Die Juristin und ehemalige Staatsanwältin Dreyer ist seit 2013 Regierungschefin des Landes. Damals folgte sie Kurt Beck (SPD) im Amt. Mit ihr als Spitzenkandidatin wurde die SPD 2016 und 2021 bei den Landtagswahlen stärkste Partei.

Der Landtag konstituierte sich am Dienstag zur ersten Sitzung der 18. Wahlperiode. Sechs Fraktionen sind im Parlament vertreten, SPD, CDU, Grüne, AfD, FDP und erstmals die Freien Wähler. Die Abgeordneten wählten den SPD-Abgeordneten Hendrik Hering (57) aus dem Westerwald erneut zum Landtagspräsidenten. Er erhielt 92 Stimmen, die neunköpfige AfD-Fraktion hatte sich geschlossen enthalten. Einstimmig wurden seine Stellvertreter gewählt, Matthias Lammert (CDU) und Astrid Schmitt (SPD). Eröffnet wurde die Sitzung von der Mainzer FDP-Abgeordneten und Alterspräsidentin, Cornelia Willius-Senzer (77).