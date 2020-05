Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) hat am Donnerstagabend über die weiteren Beschlüsse hinsichtlich der Corona-Lockerungen informiert. Spielplätze können ab Sonntag landesweit wieder geöffnet werden. Kommunen dürfen aber weiterhin selbst entscheiden, im Einzelfall aus bestimmten Gründen ihre Spielplätze weiter geschlossen zu halten.

Das Land wird zum Thema Öffnung der Museen und Galerien ab Montag mit den Institutionen über Konzepte sprechen, sodass dann bald die Museen wieder öffnen können. Spätestens bis zum 11. Mai sollen laut Dreyer die Museen geöffnet sein unter den entsprechenden Hygiene-Auflagen der Konzepte. Was Friseure angeht, bleibe es dabei: Am 4. Mai dürfen diese wieder öffnen. Ab dem 3. Mai dürfen auch Religionsgemeinschaften ihre Gottesdienste wieder in begrenzten Maßstäben durchführen auf Grundlage der Konzepte, die von den Kirchen eingereicht worden waren.

Über das weitere Stufenkonzept der Schulöffnung, die Großveranstaltungen und den Sport soll Anfang Mai geredet werden. Entscheidungen dazu erwartet Dreyer Mitte Mai. „Das Infektionsgeschehen ist ganz gut unter Kontrolle“, sagte Dreyer außerdem. Das verdanke man den Bürgerinnen und Bürgern. Dennoch sollte man das Infektionsgeschehen weiter unter Beobachtung halten.

Mehr zum Thema