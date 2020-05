[Aktualisiert 17.22 Uhr] Nach der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochnachmittag hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Konferenz über Neuerungen zur Corona-Lage in Rheinland-Pfalz informiert. Dreyer sagte, man müsse verstehen, dass man nun wegkommen müsse von bundesweiten Regelungen hin zu individuellen Maßnahmen der Bundesländer. Ab Mittwoch, 13. Mai, darf laut Dreyer die Außen- und Innengastronomie unter Auflagen wieder öffnen. Eine Bewirtung wird nur an Tischen erlaubt sein. Gäste müssen verausbuchen und eine Kontaktnachverfolgung müsse möglich sein. Unter Wahrung der Schutzmaßnahmen für Gäste dürfen ab 18. Mai auch Hotels, Ferienhäuser, Ferienwohnungen öffnen. Camping-Plätze dürfen Gäste empfangen, die eigene sanitäre Einrichtungen mitbringen.

Auch in Rheinland-Pfalz darf Breitensport in Freiluft-Anlagen nun wieder ausgeführt werden, solange es nicht zu Wettkampf-Situationen komme. Bestimmte Individual- und Paarsportarten wie Tennis oder Golf waren schon seit 20. April wieder erlaubt gewesen. Sämtliche Indoor-Einrichtungen wie etwa Schwimmbäder oder Indoor-Parks bleiben weiter geschlossen. Auch Kultureinrichtungen müssen noch auf Öffnung warten. Solarien und Fahrschulen werden hingegen wieder geöffnet. Die Fahrgast-Schifffahrt werde gleichgesetzt mit Gastronomen.

Bei den Kontaktbeschränkungen bleibe Rheinland-Pfalz auf der Linie der Bundesregierung: Es werde möglich sein, Kontakte mit Personen eines Hausstandes dürfen sich jetzt mit Personen eines anderen Hausstandes in der Öffentlichkeit tretten. Dies müssen nicht zwingend Familien-Mitglieder sein. Auf Nachfrage eines Journalisten sagte Dreyer, dass das so verstanden werden soll, dass es sich bei dem zweiten Haushalt immer um ein- und denselben Haushalt handeln soll und sich Leute nicht jeden Tag mit Leuten aus einem völlig neuen Haushalt treffen solltne.

Beim Thema Großveranstaltungen bleibe es bei der bisher bekannten Regelung: Bis 31. August sind öffentliche Großveranstaltungen jeglicher Art untersagt. Zum Thema Grenzöffnungen verwies Dreyer auf eine Diskussion auf Bundesebene, die im Bundeskabinett noch stattfinden werde. Die Schulen in Rheinland-Pfalz werden zum 25. Mai für weitere Klassen geöffnet. Dazu gehören auch die dritten Klassen der Grundschulen sowie Klassen der Sekundarstufe I in den weiterführenden Schulen, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nach der Bund-Länder-Abstimmung am Mittwoch in Mainz mitteilte.

