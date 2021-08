Sie hat es wieder im sechsten Versuch geschafft: Mit genau 7 Meter hat Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Die 27-Jährige aus Oftersheim wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und sprang am Dienstag in ihrem letzten Versuch allen davon, setzte sich vor die lange führenden Amerikanerin Brittney Reese und Ese Brume aus Nigeria. Erst konnte sie die beiden letzten Sprünge der Konkurrentinnen nicht erwarten, dann weinte sie Freudentränen. Es ist er Wahnsinn, welche Nervenstärke die Kurpfälzerin hat.