In der neuen Datingshow „Make Love, Fake Love“ von RTL Plus kämpfen zehn Männer um das Herz von Reality-Sternchen Yeliz Koc. Unter den zehn Teilnehmern ist auch ein Pfälzer Kandidat. Bryan wurde in den USA geboren, lebt seit seiner Kindheit aber in Schifferstadt. Der 32-Jährige ist gelernter Schlosser und arbeitet aktuell als Personaltrainer und Ernährungsberater. Bereits in der ersten Folge verriet der Tattoo-Fan, was auf seiner Bucketlist (Löffelliste) steht: Nackt unter den Polarlichtern stehen und ein Foto machen. Er sei aber auch ein „echter Dorfjunge“ und mit seinen Jugendfreunden noch immer sehr eng verbunden. „Verlieben ist mit Abstand das schönste Gefühl, das man haben kann“, meint der 32-Jährige, der bei einer Partnerin eher auf die inneren Werte als auf die äußeren guckt.

Nicht alle Männer sind auch Single

Ob Yeliz Koc diese Partnerin für ihn sein wird, will der Pfälzer jetzt in der Show herausfinden. Die 28-Jährige ist vor allem bekannt von ihrer Teilnahme beim „Bachelor“ 2018. In der neuen Datingshow soll sie sich nun den perfekten Partner suchen und dabei sogar noch Geld gewinnen. Doch es gibt ein Problem: Nicht alle der teilnehmenden zehn Männer sind auch tatsächlich Single. Einige von ihnen sind in einer Beziehung und versuchen Yeliz zu täuschen, um sich das Geld zu schnappen. Denn wenn sich die 28-Jährige am Ende für einen Single-Mann entscheidet winken ihr und ihrem Auserwählten jeweils 50.000 Euro. Entscheidet sie sich jedoch für einen vergebenen Mann, bekommt er allein das Preisgeld.

Die Freundinnen der vergebenen Männer sind übrigens mit auf der Insel und bekommen Video-Ausschnitte aus den Begegnungen mit ihren Partnern zu sehen. Da ist Drama vorprogrammiert.

Ob der Schifferstadter Bryan auch zu den vergebenen Männern zählt, oder ob er es ehrlich mit Yeliz meint, erfährt der Zuschauer auf RTL Plus. Aktuell sind bereits drei Folgen veröffentlicht.