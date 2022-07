Ab 2023 soll es endlich verfassungsmäßig zugehen in Rheinland-Pfalz: Die Landkreise und die kreisfreien Städte sollen dann genug Geld haben, um ihre notwendigen Aufgaben zu erfüllen: Kitas bauen, Schulen sanieren, Hilfe zum Lebensunterhalt zahlen, den Nahverkehr organisieren, Schlaglöcher füllen und etwas fürs Klima tun – um einige Beispiele zu nennen.

Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs muss das Land die Finanzierung der Kreise und Städte am Bedarf ausrichten. Doch das Land greift in die finanzpolitische Trickkiste, die geplante Reform des Finanzausgleichs kann für die Bürger teurer werden. Und schon jetzt zieht die Landesregierung bei den Kommunen die Daumenschrauben an.

Wie und warum? Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Der Kommentar zum Thema: Mainzer Mogelpackung: Die Bürger werden zur Kasse gebeten