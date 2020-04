Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat zusammen mit Vertretern der Rettungsdienste und mit kommunalen Ordnungskräften noch einmal eindringlich an die Menschen appelliert, den weiterhin dringend notwendigen Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Leuten einzuhalten. Ebenso bleibe regelmäßiges Händewaschen unverzichtbar. Die Ordnungskräfte werden die Einhaltung der Abstände auch am bevorstehenden Wochenende einfordern und Verstöße ahnden, sagte Lewentz.

Die Mehrheit der Leute in Rheinland-Pfalz halte sich weiterhin verantwortungsvoll an die verordneten Einschränkungen, lobte der Minister. So habe die Polizei am ersten Aprilwochenende im Tagesdurchschnitt landesweit 358 Verstöße gegen die Verordnung zur Corona-Bekämpfung registriert. Bis zum vergangenen Wochenende habe sich dieser Wert auf 245 verringert. Seit Montag gelten erste Lockerungen. Dies hat nach den ersten Beobachtungen der Polizei die Disziplin nicht geschmälert. Von Montag bis Mittwoch wurden insgesamt 454 Verstöße notiert.