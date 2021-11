Nebel und kühle Temperaturen mitten im November haben die Mainzer Fastnachter beim Start in die „fünfte Jahreszeit“ begleitet: Rund um den Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz schunkelten und stimmten sich am Donnerstag Tausende Menschen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt auf die kommende Fastnachtskampagne ein.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden coronabedingt erstmals Eintrittskarten verkauft. Zutritt auf den abgesperrten Schillerplatz erhielten zudem nur Geimpfte oder Genesene. Anders als in den vergangenen Jahren wurde das närrische Grundgesetz nicht auf dem Balkon des Osteiner Hofs, sondern auf einer Bühne davor verlesen.