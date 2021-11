Der FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga mit einer Energieleistung die fünfte Niederlage der Saison abgewendet. Das Team von Trainer Bo Svensson erkämpfte sich am Freitagabend zum Auftakt des 11. Spieltages ein 1:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach. Silvan Widmer (76.) sicherte den Gastgebern vor der maximalen Zuschauerzahl von 25 000 mit einem sehenswerten Treffer einen Punkt. Zuvor hatte Florian Neuhaus (38.) die Gladbacher nach einem Patzer des Mainzer Schlussmanns Robin Zentner mit einem Tor aus Nahdistanz in Führung gebracht. Mainz behauptete Tabellenplatz fünf, Mönchengladbach verbesserte sich vorerst auf den neunten Rang.