Der FC Augsburg hat einen wichtigen Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht. Mit dem 2:1 (1:0) im Nachholspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 gelang der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl der zweite Sieg nacheinander. Die Mainzer verpassten durch die Niederlage, näher an die Europapokal-Plätze zu rücken. Der Augsburger Jeffrey Gouweleeuw (11.) brachte am Mittwochabend durch einen umstrittenen Foulelfmeter sein Team in Führung. Dem Mainzer Silvan Widmer (54.) gelang der Treffer zum 1:1. Kurz nach seiner Einwechselung markierte Ruben Vargas (56.) dann den Siegtreffer für die Gastgeber. Der FCA verbesserte sich durch den Erfolg auf Platz 13 und hat nach 28 Spieltagen nun sechs Punkte Abstand zu einem direkten Abstiegsplatz.