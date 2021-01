Mit sieben Toren ist Jean-Philippe Mateta in dieser Saison der erfolgreichste Torschütze des Fußball-Bundesligisten Mainz 05. Weitere Treffer werden nicht hinzukommen. Der 23-jährige Franzose steht am Dienstagabend schon nicht mehr im Kader für das Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Er weilt zum Medizincheck bei Crystal Palace, dem Tabellen-13. der englischen Premier League. Sollten die Ärzte das Okay geben, wird Mateta auf Leihbasis für eineinhalb Jahre an den Klub aus dem Süden Londons transferiert.