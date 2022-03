Der 1 FSV Mainz 05 hat das für Donnerstagnachmittag geplante öffentliche Training der Profis abgesagt. 19 Mitglieder des vollständig immunisierten

Lizenzspielerbereichs (Trainer, Staff) haben sich mit dem Corona Virus infiziert und in Isolation begeben. Dies ist das Ergebnis fortlaufender Tests in den vergangenen Tagen. Die negativ getesteten Spieler absolvieren am Donnerstag individuelles Training Mainz 05 steht in engem Kontakt mit dem Mainzer Gesundheitsamt und der DFL hinsichtlich des weiteren Vorgehens