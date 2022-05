Dorothee Schneider in der Dressur und André Thieme im Springen waren am Dienstag die letzten großen Sieger beim damit beendeten Mannheimer Maimarkt-Turnier. Die Framersheimerin Schneider gewann überlegen die Grand-Prix-Kür mit Faustus, dem Wallach aus dem Besitz des Haßlocher Gestüts Fohlenhof. Den Großen Preis im Springparcours, die Badenia, entschied Eimzel-Europameister André Thieme mit seiner EM-Gold-Stute Chakaria für sich. Das Duo aus Mecklenburg war im Stechen mit fünf Pferd-Reiter-Paaren fehlerfrei und am schnellsten.