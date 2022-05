David Will gewann beim Mannheimer Maimarkt-Turnier die wichtigste Springprüfung des Samstags. Der 34-Jährige war mit der zehnjährigen Concordia fehlerfrei und am schnellsten. Die Schimmelstute ist eine Tochter des Hengstes Colorit, mit dem Will 2013 sogar im Mannheimer Großen Preis, der Badenia, gesiegt hatte.