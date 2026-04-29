Die Touristinformation Maikammer bietet im Mai drei geführte Rundgänge durch den Ort an. Nach Angaben der Touristinformation führt die Tour zu historischen Bauten, Sandsteinfassaden und geschmiedeten Schildern im Ort. Thematisiert werde auch die Geschichte des Klappmeters, der seinen Ursprung einst in Maikammer gehabt habe. Teil des Rundgangs ist laut Mitteilung zudem die „Gute Stube von Maikammer“, die besichtigt werden kann, sofern keine Trauung stattfindet. Seit 2017 ist Maikammer Teil des internationalen Netzwerks Cittaslow, das für Entschleunigung, Nachhaltigkeit und Lebensqualität steht – Werte, die sich in dieser Führung widerspiegeln sollen. Geplant sind die Führungen am Samstag, 2. Mai, um 11 Uhr, am Samstag, 9. Mai, um 11 Uhr sowie am Dienstag, 12. Mai, um 14 Uhr. Treffpunkt ist jeweils die Touristinformation Maikammer in der Marktstraße 5. Die Dauer gibt die Touristinformation mit 1,5 bis 2 Stunden an. Der Preis beträgt nach Angaben der Touristinformation 8,50 Euro pro Person, ein Gläschen Wein inbegriffen. Für PfalzCard-Besitzer ist die Teilnahme kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter 06321 850930 oder online unter www.maikammer.de.