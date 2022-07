[Aktualisiert 19.41] Ein umkämpftes Spiel liefern sich aktuell Deutschland und England im Endspiel der Europameisterschaft der Frauen. Ella Toone brachte die Gastgeberinnen aus England in der 62. Minute in Führung. Lina Magull glich in der 79. Minute für Deutschland aus. Derzeit läuft die zweite Halbzeit. Bitter für die deutsche Frauennationalmannschaft: kurz vor Anpfif fiel Kapitänin Alexandra Poppf aufgrund muskulärer Probleme für das Finale aus. Für sie sprang Lea Schüller ein. Die nach einer Corona-Infektion nicht rechtzeitig genesene Klara Bühl wird auf dem Flügel wie schon beim Halbfinal-Sieg gegen Frankreich (2:1) durch Youngster Jule Brand (19) ersetzt, die gebürtig aus Germersheim stammt und beim FV Dudenhofen kickte. Ansonsten kann Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg personell aus dem Vollen schöpfen.