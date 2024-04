Magnus Grupe, 19 Jahre alte Mittelmann, hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen bis zum 30. Juni 2026 verlängert und spielt die nächsten beiden Jahre mit Zweitspielrecht für die Eulen Ludwigshafen in der Zweiten Liga. Bei den Löwen zählt er zum Drittliga-Kader, kam aber auch schon in der Bundesliga und in der European League zum Einsatz kam. Er spielte gerade in den Partien gegen Frisch Auf! Göppingen und RK Nexe in den letzten Spielminuten mit. „Mauni“ Grupe folgt seinem ein Jahr älterem Bruder Mats, der Anfang 2023 zu den Eulen wechselte. Der Torhüter hat seinen Vertrag inzwischen bis Mitte 2027 verlängert.