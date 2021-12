Magnus Carlsen ist und bleibt der König der Schachspieler. In einem am Ende recht einseitigen WM-Duell mit seinem russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi erkämpfte sich der 31 Jahre alte Norweger am Freitag den vierten Sieg – damit ist der Zweikampf bereits nach der elften von 14 angesetzten Partien entschieden. Carlsen verteidigte seinen Weltmeister-Titel in Dubai nun schon zum vierten Mal nach 2014, 2016 und 2018. Mit nunmehr 7,5:3,5 Punkten hat der Weltrangliste-Erste das Duell vorzeitig beendet. Herausforderer Nepomnjaschtschi könnte maximal noch auf 6,5 Zähler kommen. Carlsen kassiert als Weltmeister 1,2 Millionen Euro Preisgeld, der unterlegene Nepomnjaschtschi 800 000 Euro.