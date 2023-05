Der Eröffnungstermin 1. September rückt unaufhaltsam näher, und auch mit den Bauarbeiten biegt Adrenalin-Magier Steve Waite, der im Schöntal in einem Nebengebäude der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann auf 1300 Quadratmetern „Deutschlands erstes Theater für Großillusionen“ verwirklichen will, so langsam auf die Zielgerade ein. Der komplette Bühnenbau solle im Mai abgeschlossen sein, so der Bobenheim-Roxheimer, Wärmepumpe, Strom, Toiletten und eine große Verkaufstheke seien bereits fertig. Außerdem entstehe gerade in Zusammenarbeit mit Corona-Bier eine Magic-Lounge. Auch das Programm in dem „Werk 2“ genannten Theater steht. Waite, mit bürgerlichem Namen Stefan Wicht, will jeweils von Donnerstag bis Samstag seine eigene Show mit neu entwickelten Großillusionen, Stunts und Pyrotechnik präsentieren und außerdem 14-tägig je einem Topact der deutschen Magierszene ein Forum bieten. Den Auftakt am 23. September macht Mellow aus Dortmund mit seinem Programm „Blow Your Mind!“. Insgesamt ist der Gastspielplan bis Juni 2024 festgezurrt. Der Vorverkauf hierfür und auch für Waites eigene Shows hat bereits begonnen. Karten unter www.steve-waite.de oder www.eventim.de.