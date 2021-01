Der in Rosenheim geborene Magier und Dompteur Siegfried Fischbacher (81) ist nach übereinstimmenden Medienberichten gestorben. Weltbekannt wurde Fischbacher als Siegfried im Magier-Duo Siegfried und Roy. Er sei am Mittwochabend in Las Vegas seinem Krebsleiden erlegen, berichtete die „Bild“-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf Fischbachers Schwester, die in München lebende Nonne Schwester Dolore. „Er ist sanft und friedlich eingeschlafen“, sagte sie dem Blatt.

Er litt an Krebs

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium litt und nach einer Operation in sein Zuhause, das Anwesen „Little Bavaria“ in Las Vegas, zurückgekehrt war.

Siegfried und Roy waren in den 60er Jahren zum weltweit bekanntesten Magierduo aufgestiegen. Ab 1990 gehörten sie zum festen Programm des berühmten Hotels Mirage in Las Vegas, wo sie zusammen mit ihren weißen Tigern stets ausverkaufte Shows spielten.

Roy starb nach einer Corona-Erkrankung

Das Magierduo zog sich nach einem dramatischen Unfall im Oktober 2003 aus dem Showgeschäft zurück, bei dem Roy Horn während einer Vorstellung von einem weißen Tiger im Genick gepackt und schwer verletzt worden war. Roy starb im Mai vergangenen Jahres nach einer Corona-Erkrankung.