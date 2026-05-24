Der Champion versteht keinen Spaß. Der SC Magdeburg, seit vergangenen Donnerstag wieder deutscher Meister, gewann das Bundesligaspiel am Pfingstsonntag bei den Rhein-Neckar Löwen mit 33:30 (17:13). Die Löwen blieben vor der Pause acht Minuten ohne Torerfolg, das nutzte Magdeburg, um sich etwas abzusetzen. Vor 10.582 Zuschauern in der SAP-Arena machte der Tabellenachte im Angriff einfach zu viele Fehler. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit erwischten die Magdeburger den besseren Start, die Löwen waren lange nicht in der Lage, eine ernstzunehmende Aufholjagd zu starten. Gut, es hieß 20:23, dann zogen die Gäste wieder auf 26:21 und 27:22 davon. Auch die Taktik mit dem siebten Feldspieler brachte nichts. Immerhin, die Schlussminuten waren in Ordnung. Auffällig bei den Löwen neben dem überragenden Jannik Kohlbacher: Sebastian Heymann, ein Spieler, der den Klub im Sommer Richtung Hannover verlässt