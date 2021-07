Das Magazin Focus-Gesundheit hat mehrere Ärzte des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern ausgezeichnet.

Zu den „Top-Medizinern 2021“ zählen Professor Alexander Hofmann, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (ausgezeichnet für Unfall-, Hüft- und Wirbelsäulenchirurgie), Christian Mönch, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (ausgezeichnet für Hernienchirurgie) und Thomas Kriebel, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (ausgezeichnet für Kinderkardiologie) Auszeichnungen als „Empfohlener Arzt der Region“ erhielten Peter Follmann, Facharzt in der Praxis für Kinderkardiologie des MVZ in Kaiserslautern (ausgezeichnet für Kinderkardiologie) und Harald Spitzer, Facharzt in der Praxis für Orthopädie des MVZ in Landstuhl (ausgezeichnet für Orthopädie und Unfallchirurgie)

Für die Studie „Top-Mediziner 2021“ hat nach Angaben von Focus-Gesundheit das unabhängige Recherche-Institut FactField Oberärzte und niedergelassene Fachärzte befragt. Sie wollten wissen: „Wohin schicken Sie Ihre Patienten?“ Und: „Welcher Kollege leistet in seinem Fachgebiet sehr gute Arbeit?“

Für die Studie „Empfohlener Arzt der Region“ wurden nach Angaben von Focus-Gesundheit Informationen zu rund 225.000 ambulant tätigen Medizinern in ganz Deutschland herangezogen. Basis der Daten ist die Arzt-Auskunft der Stiftung Gesundheit, die unter anderem Informationen wie den Facharztstatus, Zusatzqualifikationen, die Niederlassungsjahre, Publikationen, Gutachter- und Vortragstätigkeiten, die Mitgliedschaft in Fachgesellschaften, die Patientenzufriedenheit, Barrierefreiheit, Qualitätsmanagement und Kollegenempfehlungen berücksichtigt.