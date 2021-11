Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen Lockdown für Ungeimpfte in seinem Land für unnötig. „Die Länder, die einen Lockdown für die Ungeimpften verhängen, sind die Länder, die keinen Gesundheitspass eingeführt haben“, sagte er der Zeitung „La Voix du Nord“ (Freitag). „Diese Maßnahme ist daher in Frankreich nicht notwendig.“

Der französische Gesundheitspass („passe sanitaire“) wurde im Sommer eingeführt und entspricht grob einer 3G-Regelung für die Teilnahme am öffentlichen Leben. Er liefert den Nachweis über eine Impfung, eine überstandene Covid-19-Erkrankung oder ein aktuelles negatives Testergebnis. Wer in Frankreich etwa im Restaurant essen, im Fernzug reisen oder ins Museum gehen will, muss den Pass vorzeigen, meist in Form einer App.

Die Corona-Zahlen stiegen in Frankreich zuletzt an, liegen aber weit unter dem Niveau in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug zuletzt 125, während sie in Deutschland auf mehr als 300 kletterte. In Österreich galt seit Montag ein Lockdown für Ungeimpfte, am Freitag kündigte Bundeskanzler Alexander Schallenberg nun einen generellen Lockdown an.