Zur Rennhälfte des Auftakt-Grand-Prix der neuen Formel-1-Saison kann Max Verstappen in Bahrain das machen, was er am liebsten tut: mit sich selbst um die Wette fahren. Dabei blendet er auch die Querelen jenseits der Leitplanke aus, die seinen Teamchef bei Red Bull derzeit umgeben. Wie das Rennen lief, lesen Sie hier.