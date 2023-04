In Mannheim startet am 14. April die Bundesgartenschau. Wie eine solche Veranstaltung eine Stadt nachhaltig verändern kann, zeigt ein Besuch im Norden von Rheinland-Pfalz. Vor zwölf Jahren erblühte Koblenz in voller Blumenpracht. 2029 wird die Stadt als Teil des Mittelrheintals schon wieder von einer Buga profitieren. Lesen Sie hier, warum die Seilbahn dann vielleicht nicht mehr fährt.