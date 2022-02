Bei Durchsuchungen von drei Wohnungen in Ludwigshafen und einer in Mannheim hat die Polizei am Mittwochmorgen zahlreiche Waffen sichergestellt. Der Grund für die Durchsuchungen: Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 19 Jahren hatten in einem Video öffentlich Schusswaffen, Munition, eine Machete und Drogen gezeigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilen. Die Beamten stellten unter anderem zwei Gasdruckwaffen, mehrere Smartphones, einen Elektroschocker, zwei Macheten und andere Messer sicher. Im Anschluss der Maßnahmen kam es in den Sozialen Medien laut Polizei zu „Hatespeech“, das heißt: Polizisten wurden beleidigt und Straftaten angedroht. Laut Polizei werde das konsequent geahndet.