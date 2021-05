In der Krise um die erzwungene Landung eines Ryanair-Jets in Minsk droht Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko mit massiven Wirtschaftssanktionen der EU. Die EU erwarte die Freilassung verhafteter Oppositioneller. Ohne ein Einlenken Lukaschenkos würden weitere Strafmaßnahmen folgen. Dies könne „der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein“, warnte Maas am Donnerstag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Lissabon.

Er hoffe, dass die bereits beschlossenen Sanktionen schon „in den nächsten Tagen“ umgesetzt werden könnten, sagte Maas. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nannte der Nachrichtenagentur AFP als mögliche Bereiche für Wirtschaftssanktionen die Kalisalz-Exporte von Belarus in die EU. Belarus sei bei dem Grundstoff für Düngemittel „weltweit einer der größten Lieferanten“. Ebenfalls im Gespräch sei eine Umleitung von Gasexporten aus Russland.

Zum Thema: Lukaschenko und Putin, ungleiche Machthaber