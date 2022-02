Die National Football League wird im Herbst 2022 ihr erstes Saisonspiel in Deutschland austragen. Den Zuschlag hat die Allianz Arena in München bekommen. Das hat die NFL um Commissioner Roger Goodell am Mittwoch in Los Angeles bekannt gegeben. Dort findet am Sonntag Super Bowl LVI statt.

Die Partnerschaft it zunächst auf vier Jahre ausgelegt, neben München wird die NFL auch in Frankfurt zu Gast sein. Beide Städte werden sich mit den Spielen abwechseln. „Wir freuen uns, München und Frankfurt in der NFL-Familie willkommen zu heißen“, sagte Goodell, „und den Football-Fans in Deutschland die Faszination von NFL-Football zu bringen.

Insgesamt gibt es in der kommenden Saison fünf Spieler außerhalb der USA – drei in London, eines in Mexiko und eines in München. Wir arbeiten seit 2014 mit der NFL zusammen, seit wir unser US-Büro eröffnet haben“, sagte Oliver Kahn, Geschäftsführer des FC Bayern München.

Welche Mannschaften voraussichtlich im November nach Deutschland kommen werden, entscheidet sich, wenn der Spielplan feststeht. Die Kansas City Chiefs, New England Patriot, die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers haben jüngst besondere Vermarktungs- und Marketingrechte für Deutschland erworben.

Seit mindestens 20 Jahren buhlt Deutschland um ein NFL-Spiel. Intensiv Fahrt aufgenommen hat das Thema auch, als sich die Deutsche Fußball Liga immer internationaler ausrichtete. Drei Städte waren nun in der finalen Auswahl. Neben München und Frankfurt hatte sich auch Düsseldorf darum bemüht. Die Stadt am Rhein geht nun leer aus. Doch die NFL stellte in Aussicht, dass es nicht bei den beiden Städten und einem Spiel pro Saison bleiben muss.